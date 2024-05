Mercato - Real Madrid : Un autre phénomène recruté après Mbappé ?

La rédaction

Le Real Madrid réalise une saison phénoménale. Championne d’Espagne et toujours en course pour le titre en Ligue des Champions, la bande de Carlo Ancelotti compte bien se renforcer cet été. En plus de Kylian Mbappé, une autre star pourrait bientôt débarquer dans la capitale espagnole.

Comme chaque été, le Real Madrid risque bien de faire la une de toutes les gazettes. Alors que les Madrilènes devraient accueillir Kylian Mbappé à l’issue de la saison et que les discussions avec le Bayern Münich pour Alphonso Davies avancent, un autre crack de Bundesliga serait pisté par les dirigeants merengues : Florian Wirtz. Pièce maîtresse de la machine à gagner imaginée par Xabi Alonso, le milieu offensif allemand a vu sa cote exploser cette saison. Et d’après Bild , le Real n’est pas insensible à l’international allemand (16 sélections, 1 but).

Une arrivée de Florian Wirtz à l’été 2025 ?

Bild explique que Florian Wirtz ainsi que son entourage verraient d’un bon œil un départ de l’allemand vers le Real Madrid. Sacré champion d’Allemagne avec le Bayer Leverkusen cette saison et proche d’atteindre la finale de la Ligue Europa, le joueur de 21 ans est le chouchou de Xabi Alonso. Sous contrat jusqu’en 2027, le déloger coûterait cher aux Merengues, puisque le droitier est estimé à 110 millions d’euros d’après Transfermarkt .

Le futur remplaçant de Toni Kroos

Depuis plusieurs saisons, le Real Madrid rajeunit son effectif. Si le milieu de terrain est déjà bien fournit, avec de jeunes joueurs comme Eduardo Camavinga ou Aurélien Tchouaméni, certains éléments comme Toni Kroos, 34 ans, s’approchent de plus en plus du crépuscule de leur carrière. Pour combler son futur départ, les pensionnaires du Santiago Bernabéu verraient d’un très bon œil une arrivée de Florian Wirtz.