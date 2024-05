XV de France : Viré par Urios, Galthié lui fait une promesse

Jean de Teyssière

Cheikh Tiberghien est né à Bayonne, a joué à Bayonne avec les jeunes, mais a été formé puis est devenu professionnel à Clermont. Mais l'arrivée de Christophe Urios a tout bouleversé et il est revenu dans sa ville natale. Il y réalise une belle saison et pourrait même prétendre à être appelé par Fabien Galthié en équipe de France. Les deux hommes en ont parlé et la porte n'est absolument pas fermée.

En février dernier, l'ASM Clermont de Christophe Urios avait perdu face à l'Aviron Bayonnais. Le manager de Clermont avait été interrogé sur la belle prestation de son ancien joueur, Cheikh Tiberghien et avait sèchement répondu : « Si nous ne l’avons pas gardé, c’est pour des raisons bien particulières que lui, connaît. »

«Nous nous sommes croisés avec Fabien Galthié»

Interviewé par Rugbyrama , Cheikh Tiberghien a été interrogé sur la possibilité de le voir bientôt porter le maillot du XV de France : « Bien, c’est cool de savoir que son nom circule comme vous dites. Après, il n’y a rien eu encore. Ça fait toujours plaisir de se dire que tes performances de la saison ont été remarquées et qu’il y a, un peu, une carotte au bout. Ça pousse à ne pas lâcher et faire encore mieux. Aujourd’hui, les autres sont meilleurs que moi. Le Graal, pour tout joueur, c’est de jouer pour son pays. Ce ne serait que du plus, pour moi. Oui, nous nous sommes croisés avec Fabien Galthié. Nous avons un petit peu parlé. Qu’il avait remarqué ma saison, que j’avais fait des choses bien, des choses moins bien et qu’il fallait continuer pour aller chercher ce qu’il y avait à chercher. C’est tout. On n’a pas parlé très longtemps . »

«Fabien m’a dit qu’il fallait que je continue à bosser pour aller chercher le maillot»