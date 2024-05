Rugby : Antoine Dupont annonce du lourd !

Jean de Teyssière

Le Stade Toulousain va rejoindre la finale de la Champions Cup ! Grâce à une spectaculaire victoire face aux Harlequins (38-26), les coéquipiers d'Antoine Dupont affronteront le Leinster dans trois semaines. Un match qui promet pour des Toulousains dont l'objectif est clairement de soulever la coupe.

Lors des trois dernières éditions de la Champions Cup, le Stade Toulousain est à chaque fois au moins arrivé en demi-finale. En 2021, Antoine Dupont et ses coéquipiers avaient triomphé de La Rochelle avant d'échouer deux fois successivement face au Leinster en demi-finale. Dans trois semaines, ils retrouveront ces mêmes joueurs du Leinster pour remporter l'édition 2024.

Toulouse en finale face à sa bête noire !

Mais le Leinster sera aussi revanchard, eux qui ont perdu leurs deux dernières finales.

«Nous sommes à un match de soulever un trophée ! C'est notre objectif»