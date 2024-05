Rugby : Antoine Dupont grande star des JO 2024 ?

Arnaud De Kanel

Fort de sa popularité grandissante permise par l'exposition que lui a offert la Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont est devenu un visage incontournable du paysage sportif en France. L'engouement que suscite sa présence aux Jeux Olympiques à Paris cet été en est la preuve et les marques en font même l'une de leurs têtes d'affiche.

Il y a clairement eu un avant et un après Coupe du monde pour Antoine Dupont. De septembre à octobre, le grand public a pu découvrir en long en large et en travers le meilleur rugbymen de la planète. Les Français se sont immédiatement pris d'attache pour Dupont qui fait un merveilleux étendard du pays. Sa popularité ne cesse de croître depuis. Et à Paris cet été, il pourrait être la vedette des JO.

Les marques s'arrachent Dupont

Désormais, Antoine Dupont est entré dans une autre dimension. Passionné par la mode, le capitaine du XV de France est notamment l'égérie du groupe LVMH. La semaine dernière, à l'occasion du J-100 avant les JO, le plus puissant groupe de luxe au monde a lancé sa campagne publicitaire. Dupont est en haut de l'affiche aux côtés du phénomène Léon Marchand, Enzo Lefort, Melanie De Jesus Dos Santos ainsi que Pauline Déroulède, preuve que son image fait vendre, lui que l'on a déjà aperçu dans les publicités d'Adidas, Volvic, Peugeot ou encore Apple.

LVMH et @LouisVuitton sont fiers de soutenir Antoine Dupont, membre de l'Equipe de France Olympique de rugby à 7, pour @Paris2024 et de l'accueillir dans la famille LVMH.🏅En savoir plus : https://t.co/GNtwYHTFC5#LVMH #LouisVuitton #ArtisanDeToutesLesVictoires #Paris2024 pic.twitter.com/NmHKIelCB9 — LVMH (@LVMH) March 7, 2024

Dupont star des JO ?

Antoine Dupont sera peut-être la grande star des JO de Paris 2024, lui qui n'évoluera pourtant pas dans sa discipline de prédilection. Si Kylian Mbappé venait à être absent, toute la lumière sera sur le rugbymen tricolore qui pourrait marquer l'histoire en amenant la première médaille olympique au rugby français. Avec Teddy Riner, Kevin Mayer, Léon Marchand ou encore Florent Manoudou, Dupont sait ce qui l'attend. L'histoire est en marche pour le nouveau chouchou des français, et des marques.