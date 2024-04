JO 2024 : Mbappé à Paris, la grande annonce !

Jean de Teyssière

Les Jeux olympiques de Paris 2024 débuteront le 26 juillet prochain et en France, la question est de savoir si Kylian Mbappé pourra y participer. Le Real Madrid est déjà réticent à l'idée d'envoyer ses joueurs disputer cette compétition. Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, n'a pas encore abdiqué et va continuer à convaincre les clubs étrangers de laisser participer leurs joueurs.

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud... La liste des joueurs pouvant participer aux Jeux olympiques est attrayante et l'équipe de France olympique ferait office d'ultra favorite si l'un des trois joueurs cités y participait. Mais rien n'est encore sûr même si la FFF a encore un espoir.

«Les clubs ont donc la liberté de libérer ou pas leurs joueurs»

Interrogé par BeIn Sports sur la sélection olympique cet été, Philippe Diallo, le président de la FFF, s'est montré plutôt optimiste : « On a essayé de procéder en deux temps. La grande difficulté pour les garçons, c'est que ce n'est pas une date FIFA. Les clubs ont donc la liberté de libérer ou pas leurs joueurs. Dès l'automne, avec Thierry Henry et Tony Estanguet, on a rencontré tous les présidents des clubs français pour les sensibiliser. Le retour est très bon car tout le monde a pris conscience que ces Jeux olympiques propagent une sorte d'intérêt national. Je pense que du côté des clubs français, les choses vont plutôt bien se dérouler. »

«Ça serait bien que ces joueurs qui ont tous envie de jouer les JO y participent»