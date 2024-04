Une surprise pour Zidane à Paris ? Le clan Macron répond

Arnaud De Kanel

Les JO de Paris 2024 approchent ! Le 8 mai prochain, la flamme olympique fera son apparition pour la première fois sur le territoire, à Marseille. Mais alors que Zinédine Zidane était pressenti pour devenir le premier relayeur, c'est finalement Florent Manoudou qui portera la torche. Malgré tout, Amélie Oudéa-Castéra a parlé de surprises et il se pourrait bien que Zizou soit le dernier relayeur de cette flamme à Paris.

Vendredi, Tony Estanguet a mis fin au suspense. Alors que Zinédine Zidane était pressenti pour devenir le premier relayeur de la flamme olympique sur le territoire français à Marseille le 8 mai prochain, le président de Paris 2024 a annoncé que la tâche reviendra à Florent Manoudou. Cependant, pas moins de 10 000 relayeurs porteront la torche et il n'est donc pas exclu que Zidane en fasse partie. Le champion du monde 98 pourrait même être le dernier relayeur à Paris. Amélie Oudéa-Castéra s'est confiée à ce sujet ce samedi matin sur RMC .

«On vous réserve des surprises, ce sera formidable, vous ne serez pas déçus»

La Ministre des Sports évoque plusieurs surprises. « On a devant nous 69 jours de relais, ce sera le plus long de l’histoire. Il y aura au global 10.000 relayeurs dont des grands sportifs et sportives. On vous réserve des surprises, ce sera formidable, vous ne serez pas déçus. Je ne vous promets rien, je dis qu’il faut profiter de chacune des étapes », a confié Amélie Oudéa-Castéra dans La Matinale Week-End sur RMC , avant de poursuivre.

«Il mettra à l’honneur des personnalités exceptionnelles»