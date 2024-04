«Un génie», il tranche entre Messi et Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Aujourd'hui joueurs d'Al-Nassr en Arabie Saoudite et de l'Inter Miami en MLS, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi profitent tranquillement de la fin de leur carrière. Cependant, le débat fait toujours autant rage lorsqu'il s'agit de désigner le meilleur entre les deux. Pour Fabio Capello, le choix est tout fait et logique.

Pendant de très nombreuses années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont livrés un duel à distance qui a époustouflé le monde du football. Les deux rivaux se tiraient mutuellement vers le haut, atteignant ainsi des sommets encore jamais atteints. L’Argentin et le Portugais ont assurément marqué l’histoire du football.

Le débat fait toujours rage entre Messi et Cristiano Ronaldo

Désormais, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi profitent de leur fin de carrière. L’un évolue à Al-Nassr en Arabie Saoudite, l’autre à l’Inter Miami en MLS. Mais lorsqu’il s’agit de désigner le meilleur joueur de l’histoire, le débat fait toujours autant rage. Pour Fabio Capello, le choix est logique.

«Cristiano Ronaldo n'a pas été grand comme Messi»