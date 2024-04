Mercato : Zidane va plomber son retour !

La rédaction

Où va rebondir Zinedine Zidane ? C'est la question qui se pose depuis quasiment 3 ans et son départ du Real Madrid. Plusieurs options circulent et la dernière en date menait même à une signature au Bayern Munich. Cependant, cette piste a également pris du plomb dans l'aile. Il faut dire que selon Jérôme Rothen, l'ancien numéro 10 des Bleus est trop exigeant.

Zidane trop exigeant pour son futur club ?

« Le problème c'est qu'il est trop exigeant aujourd'hui. Cela montre qu’il n’a pas envie de revenir plus que ça en tant qu’entraîneur. Pour moi, c’est une déception parce que Zidane est une icône en France. J’ai envie de le revoir entraîner. Quand tu es capable d’amener ton club sur la plus haute marche du podium européen, tu es capable d’entraîner un gros club. Il y a le Bayern, la Juventus, des clubs anglais. Des équipes qui ont des moyens de remporter la Ligue des champions. Donc, je ne comprends pas le manque d’excitation de sa part. Pour moi, il n’a pas envie de se mettre en danger. Il lui manque, peut-être, un peu de passion de coach », assure l'ancien joueur du PSG au micro de RMC .

