Antoine Dupont snobe le XV de France, Ntamack valide

Thibault Morlain

En cette année olympique, Antoine Dupont a pris une grande décision. En effet, la star du rugby français a mis entre parenthèse le XV de France pour quelques mois afin de se concentrer sur le rugby à 7 et les prochains Jeux Olympiques. Dupont a donc manqué les derniers rendez-vous avec le groupe de Fabien Galthié, mais ce n’est visiblement pas pour déplaire à Romain Ntamack, son compère au Stade Toulousain.

Pour le dernier Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié et le XV de France ont dû faire sans Antoine Dupont. La raison ? Le choix du demi de mêlée tricolore de disputer les Jeux Olympiques de Paris avec l’équipe de France de rugby à 7. Dupont a donc dû se préparer avec sa nouvelle équipe, manquant ainsi les matchs avec le XV de France. Rêvant d’aller décrocher la médaille d’or dans les mois à venir, la star du rugby français n'était ainsi pas avec les Bleus. Et si c’était finalement un mal pour un bien ? C’est peut-être ce que pense Romain Ntamack.

Top 14 : Il annonce la couleur avant son duel face à Antoine Dupont https://t.co/w9m2CaiPVV pic.twitter.com/kewvr9mrSL — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

« Ça lui a fait du bien de sortir un peu de sa zone de confort »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Romain Ntamack s’est confié sur le choix d’Antoine Dupont de se concentrer sur le rugby à 7 plutôt que le XV de France en vue des Jeux Olympiques. Un choix validé par le demi d’ouverture du Stade Toulousain, qui a confié à propos de Dupont : « Je pense que ça lui a fait du bien de sortir un peu de sa zone de confort même s’il a été très vite à l’aise dans ces tournois à 7. Il est revenu plein d’ambitions et frais mentalement. Je ne sais pas si cela à changer son jeu mais c’est sûr qu’il est toujours aussi bon et aussi précieux pour nous ».

« Aujourd'hui, je me sens bien et à l’aise »