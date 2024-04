Désillusion pour le XV de France, Galthié se prend une leçon

Axel Cornic

Invité du Super Moscato Show ce mardi, Ronan O’Gara est revenu sur l’élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde (28-29), face à l’Afrique du Sud. Le boss du Stade Rochelais a notamment pointé du doigt quelques lacunes dans le management de Fabien Galthié à l’occasion de cette rencontre, qui reste encore l’un des grands regrets du rugby tricolore.

Avec le temps les cicatrices se referment, mais les plus profondes font toujours mal. C’est le cas avec la défaite du XV de France face à l’Afrique du Sud, lors de la dernière Coupe du monde. Tout le monde donnait Antoine Dupont et ses coéquipiers favoris pour la victoire finale, mais les Springboks ont littéralement fait exploser les plans de Fabien Galthié.

« La France n’a pas su tuer le match »

Légende vivante du rugby irlandais et parmi les meilleurs techniciens de la planète en ce moment, Ronan O’Gara a apporté son regard sur la prestation du XV de France lors de ce match. « J’étais dans le stade et j’ai vu le match. C'était bien parti lors des vingt premières minutes, mais la France n’a pas su tuer le match. On peut dire qu’il aurait pu y avoir des décisions arbitrales différentes, qui ont basculé dans le sens de l’Afrique du Sud » a-t-il expliqué ce mardi, au micro de RMC Sport . « Après 50 minutes de jeu, c’était plus clair pour moi sur qui allait gagner le match. Même si l’Afrique du Sud a été sous pression jusqu’à la fin, mais tout le langage corporel leur donnait l’avantage ».

« Souvent, j’aime finir avec mon équipe type, mais les Français en général n’aiment pas ça »