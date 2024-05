Rugby : Finale de rêve pour Dupont, il fait une grande annonce

Jean de Teyssière

Le Stade toulousain va retrouver la finale de la Champions Cup ! Trois ans après son sacre face au Stade rochelais, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont réussi à se hisser jusqu'à la finale en battant les Harlequins dans un match spectaculaire (38-26). Mais attention, car le Leinster, qu'ils affronteront en finale fait office de bête noire...

De retour avec Toulouse après un nouveau stage avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont a été l'un des grands artisans de la victoire toulousaine face aux Harlequins ce dimanche, dans un Stadium de Toulouse plein à craquer. Il sera également présent dans trois semaines, à Londres, pour tenter de remporter la compétition face au Leinster.

Leinster et Toulouse, la finale des meilleurs ennemis !

Dans trois semaines, à Londres, aura lieu la finale de la Champions Cup. Grâce à sa victoire spectaculaire face aux Harlequins (38-26) au Stadium de Toulouse, les coéquipiers d'Antoine Dupont verront la finale. Ils y affronteront le Leinster dans ce qui commence à être une affiche habituelle en Coupe d'Europe. Depuis 2018, les deux équipes se sont affrontées à cinq reprises, avec seulement une victoire toulousaine. Lors des demi-finales en 2019, 2022 et 2023, le Stade toulousain avait été battu par l'équipe irlandaise et cette finale pourrait être l'occasion de prendre une petite revanche.

«On sait où on va mettre les pieds et on a trois semaines pour préparer cette finale»