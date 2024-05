Top 14 : Une polémique secoue l’UBB !

Jean de Teyssière

Une amitié de 25 ans a volé en éclats. Entre le président de l'Aviron Bayonnais, Philippe Tayeb et le manager de l'UBB, Yannick Bru, rien ne va plus. Lors de la rencontre entre les deux équipes la semaine dernière, qui s'est terminée par la victoire de Bordeaux, les deux hommes ont eu une altercation en marge de la rencontre. Alors qu'elle semblait anodine, cela va beaucoup plus loin puisque le dirigeant bayonnais a décidé de porter plainte contre Yannick Bru.

Invaincu depuis 28 matchs, l'Aviron Bayonnais a été battu par l'UBB de son ancien manager, Yannick Bru. L'histoire aurait pu s'arrêter là sauf qu'en marge de la rencontre, le manager de l'UBB a voulu aller serrer la main de son ancien président entre 2018 et 2022, sauf que ce dernier a refusé. Bru aurait rétorqué en lui mettant une petite claque derrière la nuque. Des témoins auraient indiqué que cet acte n'était absolument pas donné de manière agressive.

Une instruction ouverte par la Ligue

Dans le communiqué officiel publié vendredi par la Ligue Nationale de Rugby, il est indiqué qu' « à l'issue de la rencontre, le représentant fédéral désigné lors de cette rencontre a signalé, dans son rapport d'après match, qu'un incident avait eu lieu entre un dirigeant de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro et un membre du staff de l'Union Bordeaux-Bègles. Le président de la commission de discipline et des règlements (LNR) a décidé, pour la mise en état de cette affaire, d'ouvrir une instruction. »

