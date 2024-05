«Ça sentait la mort» : Urios lâche un nouveau coup de gueule !

Jean de Teyssière

L'ASM Clermont est en train de vivre une saison bien compliquée. Revigorée après la belle victoire face au leader, le Stade français, la semaine dernière au stade Marcel-Michelin (41-18), l'équipe managée par Christophe Urios a été éliminée en demi-finale de la Challenge Cup face aux Sharks (31-32). Cruel, quand on sait qu'ils menaient 31-18 à l'heure de jeu. Après la rencontre, Christophe Urios s'est montré très déçu.

À Twickenham, les Sud-Africains des Sharks se sont imposés sur la plus petite des marges face à l'ASM Clermont. Pourtant, ces derniers menaient 31-18 à l'heure de jeu et semblaient filer tout droit vers la finale de la Challenge Cup. Mais Clermont s'est écroulé et n'a plus que le championnat à jouer.

«On méritait d’aller en finale»

Dans des propos tenus en conférence de presse et relayés par Rugbrama , le manager de Clermont, Christophe Urios, tentait d'analyser la rencontre : « C’est cruel. On méritait d’aller en finale. Les Sharks ont eu des bons moments mais on a bien construit le match. Nous étions prêts physiquement, prêts dans nos têtes… Aujourd’hui, je regrette donc toutes ces pénalités en première période (il y en eut huit, N.D.L.R.). On leur a donné trop de points faciles… À ce niveau-là, tu ne peux pas… On avait envie de les jouer avec de la vitesse. Il fallait les déplacer au maximum parce que c’est une équipe qui n’est pas prête physiquement. Avec de la vitesse, on les mettrait en difficultés et c’est ce qu’il s’est souvent produit. »

«Comment était le vestiaire à la fin du match ? Ça sentait la mort…»