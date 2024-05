Top 14 : Pari réussi pour Christophe Urios ?

Axel Cornic

Après l’énorme gifle reçue sur la pelouse de l’Union Bordeaux-Bègles (41-7), l’ASM Clermont Auvergne s’est vengé à domicile, face au leader Stade Français (41-18). Une rencontre surtout animée par un grand Baptiste Jauneau, qui semble prendre de plus en plus d’importance au sein de l’effectif de Christophe Urios.

Après l’échec bordelais, Christophe Urios était décidé à se relancer en Auvergne, mais tout ne va pas comme prévu. L’ASM patine en effet en championnat et la récente défaite face à l’UBB, l’a expulsé des places qualificatives aux barrages de Top 14.

XV de France : Le clan Galthié annonce son successeur en direct ? https://t.co/Q5iT6Ga4qW pic.twitter.com/LD7niUNHRw — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

Clermont se reprend face au Stade Français

Il faut dire que rien n’est simple pour Clermont cette saison, avec notamment la grave blessure du capitaine Irae Simone. Pour le remplacer, Christophe Urios a décidé de miser sur le jeune Baptiste Jauneau... et cela lui réussit ! Le demi-de-mêlée de 20 ans a en effet réalisé une grande rencontre face au Stade Français lors de la dernière journée. Omniprésent, il a même marqué un superbe essai dès la 21e minute.

« Quand Urios m’a mis capitaine j’ai commencé à davantage parler »