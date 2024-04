Top 14 : Une catastrophe est annoncée pour Urios !

Arnaud De Kanel

Dimanche dernier, l'ASM Clermont Auvergne a vécu une véritable déconvenue au stade Chaban-Delmas en affrontant l'UBB. Les joueurs dirigés par Christophe Urios ont essuyé une sévère défaite avec un score sans appel de 7 à 41, plongeant ainsi davantage dans la crise. Mourad Boudjellal craint la descente en Pro D2.

Suite à la défaite cuisante de Clermont face à l'UBB lors de la dernière journée du Top 14 (7-41), Christophe Urios, bien que déçu, refusait de céder à la panique en évoquant une lutte pour le maintien. Toutefois, il ne cache pas son incompréhension face à la tournure des événements, un sentiment partagé par de nombreux acteurs du monde du rugby à commencer par Mourad Boudjellal. L'ancien président du RCT est très inquiet pour les Auvergnats.

«Que se passe-t-il dans ce club ?»

« Clermont, monument en péril. Moi qui ai haï, détesté l'équipe de Clermont, je ne vous reconnais pas. Il n'y a plus que que dalle, plus que nenni. Les ballons portés ? Ils n'avancent pas. Les joueurs clermontois, ils n'ont que le maillot de clermontois, mais en aucun cas l'envie et le talent des joueurs clermontois de l'époque. Que se passe-t-il dans ce club ? Qualifié en Coupe d'Europe ? Mais c'est la seconde Coupe d'Europe, la toute petite et vous faites comme si c'était la grande. C'est pas de votre niveau », a-t-il déclaré dans sa chronique Mourad de Toulon diffusée sur Eurosport . Mourad Boudjellal parle de relégation pour l'équipe de Christophe Urios.

«Le pire peut arriver»