Top 14 : Urios lance son mercato à Paris !

Arnaud De Kanel

L'ASM est en grande difficulté. Dimanche soir, les joueurs des Christophe Urios se sont à nouveau inclinés face à l'UBB et ils se rapprochent dangereusement de la zone de relégation. Clermont aura besoin de se renforcer en vue de la saison prochaine et un premier renfort devrait débarquer en provenance du Stade Français.

« On en a pris 40. On n'était pas venu pour ça. Donc on est déçu. Il faut repartir au combat, parce qu'on n'a pas le temps. Mais dépité, non. Je trouvais que le groupe était prêt aujourd'hui. Le maintien ? Vos grandes théories, vos grandes phrases, je ne rentrerai pas dedans parce que ça ne m'intéresse pas. On joue le maintien, le top 6, le top 8, le top 10... Aujourd'hui, on joue pour battre le Stade français. Mais le maintien, c'est pas un gros mot pour moi. On est dans une situation où on sait qu'il faut s'en sortir. » Christophe Urios n'a pas voulu tirer la sonnette d'alarme après la lourde défaite clermontoise (7-41) sur la pelouse de l'UBB. Néanmoins, la réalité est en face de lui. Son équipe est en perdition et elle nécessitera des ajustements qu'importe le résultat final à l'issue de la saison. Un joueur du Stade Français devrait d'ailleurs signer avec les Jaunards .

Hamdaoui va signer à Clermont

D'après les informations de Midi Olympique confirmées dans la foulée par L'Equipe , Kylan Hamdaoui va s'engager avec Clermont. Six ans après son arrivée au Stade Français, Hamdaoui devrait signer un bail de trois ans avec l'ASM.

Retour aux sources pour Hamdaoui