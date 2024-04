Rugby : Du jamais vu à Clermont, Urios jubile !

Jean de Teyssière

Opposés aux Nord-Irlandais de l'Ulster en quart de finale de la Challenge Cup, l'ASM Clermont-Auvergne s'est facilement imposée au stade Michelin (53-14). Le manager clermontois, Christophe Urios, était ravi de la performance de ses hommes qui ont réalisé un excellent match comme rarement ces derniers temps.

En difficulté en championnat, la Challenge Cup offre un joli bol d'air frais à Clermont. Les hommes de Christophe Urios étaient opposés à l'Ulster ce samedi après-midi et se sont imposés avec une impressionnante maîtrise. De quoi faire jubiler l'ancien manager de l'UBB.

«Cela a été un match comme on les aime»

Dans des propos rapportés par La Montagne , le manager clermontois, Christophe Urios, analysait la jolie victoire de son équipe face à l'Ulster : « cela a été un match comme on les aime. Et comme on n'en fait pas assez souvent ! Notamment en termes de consistance. Aujourd'hui, on a souffert parfois, mais on a été consistant. Et, c'est ça, le rugby ! Si chaque fois que tu es en difficulté, tu prends ou tu donnes un essai, c'est toujours emmerdant... Et pour construire, après, c'est compliqué. Physiquement, j'ai trouvé qu'on était bien (...). Avec la chaleur et l'intensité du match, on a réussi à les faire sauter sur ce plan physique, à l'heure de jeu. Et aussi parce qu'on a réussi à régler la conquête en touche. Cela nous a pénalisés en première mi-temps. Parce que, lors des moments où on pouvait appuyer, on n'a pas réussi à le faire, soit parce que nos conquêtes en touche n'étaient pas propres ou perdues. »

«Parce que pour que la fin de match soit bonne, il faut que le début le soit aussi»