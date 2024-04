Antoine Dupont : Ce cauchemar qui le hante encore

Thibault Morlain

Ce dimanche, à 16 heures, le Stade Toulousain d’Antoine Dupont et compagnie affronte Exeter en quart de finale de Champions Cup. Un rendez-vous important pour l’actuel deuxième du Top 14 dans la quête d’un nouveau sacre européen. Il faut dire que Toulouse reste sur un échec en Champions Cup la saison dernière avec une gifle reçue contre le Leinster. Un revers qui n’a toujours pas été digéré par Dupont et ses coéquipiers.

Au même titre que le Top 14, remporter la Champions Cup est un objectif cette saison pour le Stade Toulousain. Pour y arriver, Antoine Dupont et ses coéquipiers devront se débarrasser ce dimanche d’Exeter. Un succès en quart de finale qui ouvrira alors les portes du dernier carré. C’est d’ailleurs à ce stade de la compétition que Toulouse s’était incliné la saison dernière. Et la défaite avait alors été assez sévère. En 2023, c’était le Leinster qui avait durement fait tomber le club français. Un revers (41-22) toujours dans les têtes des Toulousains.

« Cette demi-finale, on l’a tous en travers »

A l’aube d’affronter Exeter, le Stade Toulousain n’a toujours pas oublié ce qui est arrivé contre le Leinster la saison passée. C’est notamment le cas pour Antoine Dupont qui a expliqué en conférence de presse : « L’année dernière, cette demi-finale, on l’a tous en travers. Quand on repense au scénario, à l’état de forme et à l’effectif qu’on avait, c’est toujours beaucoup de déception de s’arrêter trop tôt dans cette compétition. À l’image du match d’Exeter de 2020, il faut qu’on arrive à en ressortir grandi et que dans ces échéances-là, dans les moments qui comptent, qu’on soit plus performant, plus consistant et précis, pour ne plus perdre ce genre de match ».

« C’est une équipe différente qu’on connaît moins »