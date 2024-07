Tour de France : L’aveu du directeur sportif de Pogacar

Alexandre Higounet

Quelques temps après la victoire de Tadej Pogacar dans le Tour de France à Nice, qui lui permet de réaliser un doublé historique Giro-Tour, Matxin Fernandez, le directeur sportif principal de l’équipe UAE, s’est exprimé au micro de cyclingnews.com au sujet de cette performance et de la méthodologie employée.

L’impératif de conserver une fraîcheur physique et mentale

Matxin Fernandez a notamment expliqué, insistant sur la nécessité de toujours conserver une grande fraîcheur physique et mentale : « Entre la Lombardie l’an dernier et sa première course de l’année au Strade Bianche, Tadej est resté quasiment cinq mois sans courir, du mois d’octobre au mois de mars. C’était important. Avec ce temps loin des courses, il avait réellement ce grand désir de s’entraîner fort et lorsque la saison a démarré, il est arrivé très frais et avec beaucoup d’envie. Sur le principe, le plan d’arriver au Giro sans beaucoup de courses a bien fonctionné. L’idée était de ne pas trop courir tôt dans la saison et de courir ensuite le Giro de manière un peu plus défensive. Il s’est un peu amélioré entre le Giro et le Tour oui, les chiffres et les datas nous ont montrés qu’il s’est un peu amélioré. Tadej a très bien récupéré du Giro, qui lui a donné le rythme de la course, et nous l’avons vu au Tour ».

« Leur rivalité avec Jonas les rend meilleurs »

Pour autant, comme l’a avoué Matxin Fernandez au micro de cyclingnews.com, il existe une autre explication au niveau atteint par Pogacar cette saison. Elle se situe au niveau mental, dans sa soif de revanche vis-à-vis de Vingegaard, dans leur rivalité totale, qui a poussé le champion slovène à son maximum, à l’entraînement comme en course : « Il est clair que Tadej est très fort au niveau mental et je pense que ses deux défaites face à Vingegaard lui ont donné plus de force, elles l’ont rendu meilleur. Comme Van Aert et Van der Poel se sont mutuellement rendus plus forts, je pense que Jonas a rendu Tadej meilleur, et il en va possiblement de même dans l’autre sens. Leur rivalité et leur proximité les a tous les deux rendus encore plus compétitifs ».