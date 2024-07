Cyclisme : Une bombe est lâchée sur Pogacar après le Tour de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup de théâtre pour Tadej Pogacar. Ce lundi, le comité olympique slovène a annoncé le forfait du coureur slovène pour les Jeux Olympiques de Paris au lendemain de sa troisième victoire sur le Tour de France. Fatigué après la Grande Boucle, il devrait également faire l'impasse sur la Vuelta, à la fin du mois d'août.

Tadej Pogacar était imbattable sur les routes de l'hexagone Ce dimanche, le coureur slovène a remporté le contre-la-montre à Monaco, mais surtout son troisième Tour de France. La suite ? Il était attendu à Paris pour participer au contre-la-montre des Jeux Olympiques prévu ce samedi dans les rues de la capitale, mais aussi à la course en ligne le 3 août prochain. Mais comme indiqué par le comité olympique slovène, Pogacar ne participera pas aux Jeux Olympiques de Paris.

Le forfait de Pogacar officialisé

La raison a été dévoilée dans un communiqué publié ce lundi. Pogacar serait trop fatigué après le Tour de France et aurait pris la décision de faire l’impasse. « Le sélectionneur de l'équipe cycliste masculine a révélé les noms des cyclistes qui participeront aux Jeux Olympiques de cette année à Paris. Malheureusement, Tadej Pogacar n'en fera pas partie » peut-on lire.

Pogacar va faire l'impasse sur la Vuelta

Pogacar ne devrait pas, non plus, se rendre en Espagne à la fin du mois d’août. Le Slovène voudrait passer du temps avec ses proches, notamment avec sa femme, cyclisme, mais non-convoquée pour les JO. « Je ne pense pas aller à la Vuelta. Je suis juste heureux, je ne veux pas penser à courir. Je veux passer du temps avec Urska (sa compagne, ndlr), ma famille, mes amis. On a été trop loin de la maison trop longtemps» a-t-il confié après la fin du Tour de France.