Tour de France : «Toujours des doutes», Pogacar répond aux accusations de dopage

Et de trois pour Tadej Pogacar ! Dimanche, à l’issue de la dernière étape disputée entre Monaco et Nice, le Slovène a remporté son troisième Tour de France après une nouvelle démonstration qui continue d’alimenter les soupçons de dopage. Le coureur du Team UAE-Emirates a répondu aux accusations en conférence de presse.

Tadej Pogacar a écrasé la concurrence sur ce Tour de France. Vainqueur du Giro en mai, le coureur du Team UAE-Emirates a récidivé sur la Grande Boucle. Dimanche, le Slovène a remporté l’ultime étape, la sixième pour lui sur cette édition 2024, ajoutant une minute supplémentaire au général à son rival Jonas Vingegaard. Au terme des trois semaines de course, Pogacar a terminé avec plus de six minutes d’avance sur le Danois, plus de neuf minutes sur Remco Evenepoel et un peu moins de vingt minutes sur son coéquipier Joao Almeida, quatrième du général. Des écarts colossaux qui sèment le doute. Malgré tout, Tadej Pogacar assure qu’il n’est pas dopé et que le cyclisme est peut-être le sport le plus propre du monde.

«Je crois que c'est l'un des plus propres du monde»

« Il y aura toujours des doutes, le cyclisme a été un sport qui a connu un passé très trouble, avant mon époque. Il y aura toujours des gens, quel que soit le sport, qui te jalousent, qui te détestent. S'il n'y en a pas, c'est que tu n'as sans doute pas atteint tes objectifs. L'AMA et l'UCI ont investi beaucoup d'argent pour que ce sport soit propre, et je crois que c'est l'un des plus propres du monde », a assuré le champion slovène en conférence de presse. Le dopage représente un risque trop important pour lui.

«Pousser son corps encore plus loin, ce serait stupide»

« Maintenant ça ne vaut pas la peine de prendre quelque chose qui pourrait avoir un impact sur votre santé, votre coeur, pour aller plus vite jusqu'à 35 ans. Après 35 ans, il reste beaucoup à vivre, à faire. Ce serait stupide. Le vélo c'est un jeu, c'est fun, c'est amusant, on veut gagner, mais ce n'est pas le plus important. Pousser son corps encore plus loin, ce serait stupide », a ajouté Tadej Pogacar. Une sortie qui risque de faire réagir...