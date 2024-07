Du jamais vu pour Pogacar après le Tour de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec plus de 5 minutes d’avance avant la dernière étape du Tour de France, Tadej Pogacar va, sauf énorme retournement de situation, remporter cette édition 2024 de la Grande Boucle. Alors que le Slovène s’apprête à inscrire pour la 3ème fois son nom au palmarès de la plus prestigieuse des courses, il va réussir l’exploit d’enchainer à gagner le Tour d’Italie et le Tour de France. Et si Pogacar tentait par la suite quelque chose qui n’a encore jamais été réalisé ?

Après avoir écrasé le Tour d’Italie, Tadej Pogacar se présentait comme l’un des principaux favoris pour remporter le Tour de France. Et il n’aura pas fallu longtemps au Slovène pour faire parler sa domination à Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Impérial, le leader de la formation UAE n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Le maillot jaune bien vissé sur ses épaules, Pogacar compte plus de 5 minutes d’avance sur son dauphin avant la dernière étape de la Grande Boucle ce dimanche 21 juillet. A 25 ans, il est donc parti pour remporter son 3ème Tour de France et il pourrait ne pas s’arrêter là…

Pogacar - Tour de France : «Des conn*rds», la réponse cash aux soupçons de dopage ! https://t.co/EaKAWhxxCF pic.twitter.com/BhDRlcC2yO — le10sport (@le10sport) July 21, 2024

Le doublé Tour d’Italie-Tour de France pour Pogacar

En cette année 2024, Tadej Pogacar fait preuve d’une aisance déconcertante dans les Grands Tours. Le Slovène a écoeuré tout le monde sur le Tour de France, comme il l’avait fait il y a quelques semaines sur les routes italiennes lors du Giro. Pogacar réalise donc un enchainement que peu ont réussi à fair dans l’histoire du cyclisme. En effet, ils étaient jusqu’à présent 7 à avoir réussi à remporter le Tour d’Italie puis le Tour de France lors de la même année. A 25 ans, Tadej Pogacar va ainsi rejoindre Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain, Stephen Roche et Marco Pantani, qui est le dernier à avoir réalisé le doublé. C’était en 1998.

Bientôt le triplé avec le Tour d’Espagne ?

En revanche, dans l’histoire du cyclisme, personne n’a encore réussi à remporter les trois Grands Tous lors de la même année, à savoir le Tour d’Italie, le Tour de France puis le Tour d’Espagne. Tadej Pogacar pourrait-il être le premier à réaliser cela. Cela serait du jamais vu ! Et avec la domination montrée par le Slovène lors de la Grande Boucle, cela pourrait être envisageable même s’il faudra voir l’état de fatigue de l’actuel maillot jaune.

Pogacar sera-t-il alors au départ de la Vuelta le 17 août prochain ? « Cette année, il y a 99% de chances que je ne sois pas à la Vuelta. L'année prochaine, il y aura plus de chances », assurait-il il y a quelques jours. Il n’empêche que ce triplé sur les Grands Tours trotte dans la tête du Slovène. En effet, lors d’une ancienne interview, Pogacar confiait : « Gagner chaque grand Tour est un objectif majeur pour moi un jour, mais le faire la même année? Peut-être que c’est trop fou. J'aime les défis pour garder de l’enthousiasme, alors je ne suis fermé à rien ». A voir si le futur triple vainqueur du Tour de France réussira l’exploit encore jamais réalisé dans l’histoire du cyclisme…