Tour de France : Il livre sa prophétie sur Evenepoel…

Alexandre Higounet

Alors que deux étapes terribles s’annoncent aujourd’hui et demain dans les Alpes, Remco Evenepoel pourrait trouver de grandes ouvertures en embuscade derrière le duo Pogacar-Vingegaard, surtout que sa forme semble aller crescendo. Jusqu’à renverser la table ? La marche apparait tout de même haute. En attendant, Pierre Rolland livre lui sa prophétie autour du champion belge.

Au matin de la première des deux terribles étapes de montagne dans les Alpes, Remco Evenepoel, pour l’instant troisième au général, ne cache pas qu’il s’attend à une très grande bataille dans le triptyque Vars-Bonnette-Isola 2000, avec notamment l’interminable col de la Bonnette qui culmine à plus de 2800 mètres.

En embuscade derrière Pogacar-Vingegaard, il pourrait avoir de grandes opportunités dans les Alpes…

Le champion belge a notamment affirmé hier à l’arrivée à Barcelonnette : « L’étape d’aujourd’hui s’est bien passée. De notre côté, tout était sous contrôle dans l’équipe. Il a fallu rester très concentré, en particulier dans les descentes très techniques. En fin de compte nous arrivons sans avoir connu de problème, donc tout va bien. Je suis resté deux semaines en stage à Isola 2000, parce que je savais qu’il y a beaucoup de coureurs qui habitent à Nice et à Monaco et qui connaissent très bien ces routes. Donc il fallait que j’y aille aussi. Maintenant j’ai bien repéré les parcours des trois étapes qui arrivent, ce sont celles qui vont énormément compter entre les acteurs du classement général. Je me sens plutôt bien, j’ai de bonnes jambes et j’ai fait notamment le plein de confiance dans l’étape d’hier. Demain ce sera une étape courte et je me sens à l’aise en altitude, donc ce n’est pas un problème pour moi. Il peut y avoir un feu d’artifice, mais de toute façon ce sont les jambes qui vont parler, il n’y aura pas de secret. S’il y a une opportunité pour en gagner une, j’essaierai, mais il faudra aussi voir quelle sera la configuration du groupe d’échappés ».

«Evenepoel gagnera le Tour un jour»

En tout cas, le champion belge semble en phase ascendante au cours de cette troisième semaine là où Jonas Vingegaard apparaît lui en souffrance, ce qui lui laisse des perspectives au classement général. En embuscade derrière le duo Pogacar-Vingegaard, Remco Evenepoel pourrait même trouver de grandes opportunités si jamais le duo continuait de se faire la guerre… En attendant, à l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net, Pierre Rolland, désormais consultant pour la Chaîne L’Equipe, affiche sa conviction qu’Evenepoel gagnera un jour le Tour de France : « Remco, c'est la belle et grande surprise. On est contents de le voir à ce niveau, il a pris date et gagnera le Tour un jour ou l'autre, surtout si les contre-la-montre sont un peu plus longs et qu'il y a un peu moins de haute montagne ».