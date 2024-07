Tour de France : L’annonce de Pogacar qui ne va pas plaire à Lance Armstrong

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au départ du Tour de France avec l’étiquette de favori, Tadej Pogacar n’a laissé aucune chance à ses concurrents jusqu’à présent. Avec plus de 3 minutes d’avance sur Jonas Vingegaard, le Slovène est bien parti pour remporter sa 3ème Grande Boucle. Et alors que Lance Armstrong a appelé Pogacar à se calmer sur les attaques, ce n’est pas ce qu’a prévu le maillot jaune.

Plus que 3 étapes avant la fin du Tour de France à Nice. Et ce vendredi, le peloton a de nouveau rendez-vous avec la haute montagne. Un terrain de jeu parfait pour assister une nouvelle fois à la bataille entre Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Avec plus de 3 minutes de retard sur le maillot jaune, le Danois a donc encore un espoir d’inverser la tendance et faire tomber Pogacar. Mais pour y arriver, Vingegaard devra être très fort puisque le leader du Tour de France ne compte pas se laisser faire. Loin de là !

Le conseil d’Armstrong à Pogacar

Leader du Tour de France, Tadej Pogacar n’a jamais été dans la gestion depuis le départ de Florence. En effet, malgré sa domination, le Slovène n’hésite pas à multiplier les attaques pour accroitre son avance. Ce qui ne plait pas forcément à Lance Amrstrong, qui a appelé Pogacar à « faire profil bas » : « Cela ne fait qu’augmenter l’attention sur lui. S’il y a des spéculations sur sa performance, ça n’aide pas. En agissant comme ça, tu ne te fais pas beaucoup d’amis. (...) Tout ce que Pogacar a à faire maintenant, c’est de rester sur le vélo. Il va gagner le Tour de France, c’est fini ».

« La meilleure défense, c'est l’attaque »

Tadej Pogacar écoutera-t-il les conseils de Lance Armstrong à l’aube des derniers rendez-vous en montagne du Tour de France ? Pas forcément. En effet, dans des propos rapportés par L’Equipe, le leader de la formation UAE a fait savoir : « La deuxième semaine a été particulièrement fatigante et j'ai toujours besoin d'être prêt physiquement et mentalement pour ce qui arrive. On a une grosse équipe pour imposer un gros rythme dans les cols, et même pour aller chercher une étape demain (vendredi) ou samedi. La meilleure défense, c'est l’attaque ».