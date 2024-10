Mercato - PSG : Al-Khelaïfi déroule le tapis rouge pour signer un phénomène

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du FC Barcelone de 2009 à 2015, Kays Ruiz avait dû quitter le club catalan suite à des sanctions de la FIFA. C'est alors qu'il avait décidé de poser ses valises au PSG pour poursuivre sa carrière. Un transfert grandement influencé par Nasser Al-Khelaïfi. Kays Ruiz a d'ailleurs dévoilé l'importance du président parisien dans son choix.

Ayant fait ses gammes au sein de la Masia, centre de formation du FC Barcelone, Kays Ruiz avait rejoint le PSG en 2015. Obligé de quitter le club catalan, le milieu offensif était courtisé par différents clubs. Son choix s'est finalement porté sur Paris, plutôt que l'OL notamment, en raison notamment de Nasser Al-Khelaïfi.

Une taupe au PSG, Riolo pousse un coup de gueule ! https://t.co/7kLDClvuVo pic.twitter.com/v8ez1o2In8 — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

« Tout était fait à Lyon »

Dans un live avec Ange GR, Kayz Ruiz s'est confié sur son arrivé au PSG en 2015. L'ex-Parisien a alors dévoilé : « Il y a Lyon, d’où je viens, je suis né là-bas. Mais mon oncle, pas chaud. Il me dit qu’il faut aller à Paris. Mais tout était fait à Lyon, tout était fait. Je devais vraiment signer à Lyon. Et au final, je pars à Paris. C’est Nasser Al-Khelaïfi, grand monsieur, qui fait tout pour que j’arrive et ça se passe bien. Un très grand monsieur ».

« Comme un deuxième papa »

Kayz Ruiz a ensuite ajouté sur Nasser Al-Khelaïfi : « Pour moi, quand je suis arrivé à Paris, c’était comme un deuxième papa. J’étais son petit protégé, il a tout fait pour que ma famille, quand on arrive à Paris, on soit bien. Il a tout géré de a à z. Je voulais vraiment Paris ? A ce moment-là, c’était vraiment Paris ».