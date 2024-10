Griezmann rêve de l’OM, c’est annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a déjà fait part par le passé de son affection pour l'OM. Au point de vouloir y jouer un jour ? Alors qu'on imagine davantage l'avenir du champion du monde 2018 du côté des Etats-Unis, jouer à l'OM était visiblement une envie pour Griezmann.

En fin de contrat à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann pourrait bien faire ses valises à l'issue de la saison, lui qui est désormais retraité internationale. Le bon moment est-il enfin venu pour le joueur des Colchoneros de rejoindre la MLS ? Griezmann n'a jamais caché ce rêve, tout comme celui de jouer pour l'OM visiblement.

« Beaucoup de gens ne peuvent pas venir à Marseille »

Antoine Griezmann à l'OM ? Ça lui aurait visiblement traversé l'esprit. C'est Dimitri Payet qui l'a révélé. Dans des propos accordés à France Bleu, le désormais joueur de Vasco de Gama a avoué : « Beaucoup de gens ne peuvent pas venir à Marseille. Car c’est Marseille et ils sont dans des clubs, on va dire, plus huppés, mais qui rêveraient jouer dans ce Vélodrome. Et qui ont kiffé ça ».

« Il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM »

« La première personne qui me vient à l’esprit, c’est Grizou (Antoine Griezmann). Grizou, il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM, que le Vélodrome pour lui… Et à chaque fois qu’on y allait avec la sélection, il était le plus heureux », a enchainé Payet concernant Antoine Griezmann.