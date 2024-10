Mercato - PSG : Il va rejoindre une figure de QSI ?

Arnaud De Kanel

Recruté par le PSG à l’été 2023, Milan Skriniar n’a pas vécu l’idylle espérée lors de sa première saison sous les couleurs parisiennes. Le club de la capitale avait essayer de s'en séparer cet été mais n'avait pas trouvé preneur. Or, voilà que Skriniar pourrait rebondir à la Juventus où il y retrouverait une figure du projet QSI en la personne de Thiago Motta.

En quête de stabilité après des mois difficiles, Milan Skriniar n’a pas vraiment réussi à s’imposer comme un pilier indiscutable de l’arrière-garde du club de la capitale. Durant le dernier mercato estival, la direction parisienne a activement cherché à alléger son effectif et s’est montrée ouverte à un départ du joueur de 29 ans. Des contacts ont même été établis avec des clubs en Arabie saoudite, mais aucun accord n’a été trouvé, laissant Skriniar poursuivre l’aventure au Parc des Princes… du moins temporairement. Selon les informations relayées par plusieurs médias italiens, un nouveau rebondissement pourrait intervenir dès cet hiver. La Juventus Turin, en quête de renforts défensifs, suivrait de près la situation de l’ancien joueur de l’Inter. Un transfert en janvier apparaît désormais comme une option crédible pour les deux parties, alors que le PSG cherche à rééquilibrer son effectif et que le joueur pourrait retrouver une terre connue en Serie A.

Skriniar en Italie avec Motta ?

Selon les récentes rumeurs en provenance d'Italie, Milan Skriniar pourrait bien quitter le PSG plus tôt que prévu. D’après La Gazzetta dello Sport, la Juventus serait en quête active d’un renfort défensif pour compenser l’absence de Bremer, actuellement sur le flanc. Le club turinois verrait d’un bon œil l’arrivée du numéro 37 parisien, dont le profil correspond parfaitement aux attentes d'un certain Thiago Motta, figure mythique de l'ère QSI. Milan Skriniar ne devrait pas s'y opposer, lui qui vit très mal son statut de remplaçant.

«Je ne suis pas content»

« Mentalement, je vais bien. Je ne suis pas content de cette situation, mais la seule chose que je peux contrôler, c'est mon travail à l'entraînement. Je dois être prêt en cas de besoin. J'essaie d'être dans la meilleure forme possible. Si j’ai parlé de ma situation avec Luis Enrique ? Non, l'entraîneur ne discute pas de ce genre de choses. Je serais heureux si j'avais plus d'opportunités. Je respecte ses décisions, c'est lui qui décide de la composition de l'équipe. Je ne peux pas l'influencer », a-t-il confié en conférence de presse. Thiago Motta a bien l'intention d'en profiter.