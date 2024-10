OM : Un transfert vire au fiasco, il n’en revient pas

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat estimée à 36M€, Valentin Carboni, convoqué avec l'Argentine lors de cette trêve internationale, a été victime d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Une blessure qui met fin à sa saison à l’OM. Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Albiceleste, ne s’attendait pas à ce que le milieu offensif de 19 ans soit touché aussi gravement.

Valentin Carboni n’aura disputé que quatre petits matchs avec le maillot de l’OM. Fortement désiré par Roberto De Zerbi, l’international argentin (3 sélections) a été prêté par l’Inter Milan l’été dernier, avec une option d’achat de 36M€. Appelé par Lionel Scaloni avec l’Argentine lors de cette trêve internationale, Valentin Carboni a fait son retour prématurément à Marseille, souffrant d’un « traumatisme au genou », une blessure qui est finalement bien plus grave que prévu.

« Personne ne pensait que cela pouvait être aussi grave »

Valentin Carboni a été victime d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche, ce qui pourrait mettre fin à sa saison. Dans ces conditions, l’OM veut désormais rompre son prêt et des discussions en ce sens ont eu lieu avec l’Inter Milan. « C’est la nouvelle que personne n’attendait. C’est ce que personne ne souhaite pour un joueur de football et pour lui, aussi jeune qu’il soit. En principe, il n’avait pas bien terminé la séance d’entraînement, mais personne ne pensait que cela pouvait être aussi grave », a réagi Lionel Scaloni en conférence de presse, avant la rencontre entre l’Argentine et la Bolivie.

« Nous lui envoyons nos meilleurs vœux de rétablissement »

« La nouvelle est très triste, nous espérons qu’il se remettra bien et qu’il ira aussi bien que possible. Nous lui envoyons nos meilleurs vœux de rétablissement, Walter (Samuel) l’a déjà contacté et nous lui parlerons après cette journée FIFA pour le soutenir autant que nécessaire. C’est une très mauvaise nouvelle et, surtout, parce que c’est un garçon pour lequel nous avons beaucoup d’espoir, nous espérons qu’il se rétablira », a ajouté Lionel Scaloni, dans des propos relayés par Foot Mercato.