Mbappé : En pleine polémique, Riolo annonce un scandale au PSG

Il y a quelques années, Médiapart annonçait que le PSG avait chargé une agence externe de créer une armée numérique, chargée de s'en prendre sur les réseaux sociaux à ceux considérés comme des ennemis du club. Ancien directeur de la communication, Jean-Martial Ribes a été mis en examen, mais son successeur poursuivrait son travail selon Daniel Riolo.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, rien ne va plus. Et les récentes accusations du joueur tricolore ont relancé une guerre déjà bien entamée. Cité dans une affaire de viol en Suède, le joueur du Real Madrid a accusé le club parisien d’être à l’origine de ces fake-news. « Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard » a-t-il confié. Mbappé fait référence à l’audience prévue, ce mardi, devant la commission de recours de la LFP dans le cadre de son conflit avec le PSG.

La grande révélation de Riolo

Présent sur le plateau de BFM TV, Daniel Riolo a apporté de nouvelles révélations sur cette affaire Mbappé. Selon le chroniqueur, le clan Mbappé est convaincu que le PSG est impliqué dans ce dossier. Il faut dire que la formation s’était déjà illustrée par le passé en faisant appel à une armée numérique pour s’en prendre à certaines personnalités, et notamment à Mbappé.

Mbappé victime d'une armée numérique ?

« Il y a une personne au club qui est en charge d'une armée numérique puisqu'il a succédé à Jean-Martial Ribes, qui a été inquiété par la justice pour des agissements de ce genre. Il suffit à chaque fois de suivre quels sont les comptes qui vont relayer les intérêts du PSG, ce sont toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes personnes qui sont arrosées de petites informations croustillantes pour salir les images de gens que le PSG a intérêt à salir. Et là, en l'occurrence, Kylian Mbappé » a confié Riolo ce mardi soir.