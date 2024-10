Mbappé : «Scène de crime», la presse suédoise lâche de nouvelles révélations

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé pourrait être entendu par les policiers. Le joueur du Real Madrid est cité dans une enquête pour viol en Suède, pays où il a passé deux jours. Les faits se seraient passés dans un hôtel en plein Stockholm, répertorié désormais comme «scène de crime». La police locale a d'ores et déjà débuté ses investigations.

Kylian Mbappé est cité dans une enquête pour viol après une soirée à Stockholm. Une jeune femme aurait porté plainte pour viol et agression sexuelle. Les faits auraient eu lieu dans un hôtel dans lequel logeaient le joueur du Real Madrid et ses proches. Ce mardi, le parquet a confirmé qu’une enquête avait été ouverte contre Mbappé, qui a, depuis, fait son retour en Espagne et qui clame son innocence sur X.

Les enquêteurs s'activent déjà

Les premières investigations ont débuté. Selon les informations du média suédois Aftonbladet, l’hôtel où a séjourné Kylian Mbappé à Stockholm « est désormais répertorié comme scène de crime ».

L'avocate de Mbappé botte en touche

La police locale a déjà procédé à la saisie de certains vêtements (une culotte, un haut et un pantalon). Des prélèvements vont être réalisés dans les prochains jours afin de tenter d’avancer l’enquête. Questionnée sur cette affaire ce mardi, l’avocate de Kylian Mbappé, Delphine Verheyden, a refusé de se prononcer devant les journalistes présents devant le bâtiment de la LFP.