Dembélé - PSG : Coup de tonnerre annoncé en direct !

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé a inscrit 15 buts en 8 matchs en 2025. Le meilleur buteur du club n'a pas pu en mettre un 9ème samedi dernier à Toulouse, mais cela n'entache en rien sa forme du moment. Toutefois, cela pourrait ne pas s'avérer suffisant pour Barcelone et Liverpool d'après Stephen Brunch.

La série de buts d'Ousmane Dembélé s'est arrêté à 8 matchs de suite puisqu'il n'a pas trouvé le chemin des filets face au Toulouse FC samedi dernier (1-0). Le meilleur buteur du PSG cette saison est en forme depuis 2025, mais ça ne devrait pas suffire pour faire un gros parcours en Ligue des champions selon Stephen Brun. « Même si Ousmane Dembélé reste à ce niveau là, je ne suis même pas sûr que le Paris Saint-Germain puisse faire un parcours en Ligue des champions ».

«J'ai des doutes avec ce Paris Saint-Germain là contre les grandes équipes»

De plus, le Paris Saint-Germain pourrait être trop juste pour le gratin européen à l'instant T du point de vue de Stephen Brun. « Pour moi, il y a une vraie problématique, c'est ce match de 8ème de finale dont on connaît déjà le tableau. Barcelone ou Liverpool. Je ne suis même pas sûr qu'avec un Dembélé à ce niveau là, ce soit suffisant. J'ai des doutes avec ce Paris Saint-Germain là contre les grandes équipes. Barcelone et Liverpool sont peut-être les deux meilleures équipes d'Europe actuellement, qui ont déjà marqué plus de 100 buts ».

«Est-ce que Dembélé va être capable d'assumer ce rôle là dans un 1/8ème de finale»

« Et ce Paris Saint-Germain a des carences. Est-ce que Dembélé va être capable d'assumer ce rôle là dans un 1/8ème de finale, face à la défense de Liverpool, face à la défense de Barcelone qui est tout autre que Brest ou le Manchester City qu'on a actuellement. C'est ce qui se fait de mieux en Europe. Et aussi bon soit-il (ndlr Dembélé) je ne suis pas sûr que ce sera suffisant ». a conclu le consultant de RMC pendant l'émission du Super Moscato Show mardi après-midi.