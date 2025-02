PSG : L'OM tente un coup à la Dembélé

Arnaud De Kanel

L'OM n’a pas chômé durant le mercato d’hiver. Déterminé à renforcer son effectif, le club phocéen a multiplié les mouvements et enregistré l’arrivée de quatre nouvelles recrues. Parmi elles, un nom attire particulièrement l’attention : Amine Gouiri. L'Algérien n'est pas un vrai avant-centre, comme Ousmane Dembélé avec le PSG. C'est d'ailleurs l'une des similitudes entre le jeu de Roberto De Zerbi et celui de Luis Enrique que pointe du doigt Pierre Ménès.

Suite au départ d'Elye Wahi, l'OM avait besoin de recruter un numéro 9. Et pourtant, le club phocéen a mis la main sur Amine Gouiri qui ne se défini pas comme tel. Roberto De Zerbi ne le considère pas non plus comme un avant-centre. « Gouiri est un joueur très fort. Il doit penser que c'est un vrai numéro 9. J'en ai parlé avec lui : il faut qu'il se spécialise dans ce rôle », confiait le coach de l'OM après la rencontre face à l'ASSE. Les Phocéens ont donc tenté un coup à la Dembélé avec l'attaquant algérien.

«Il y a des similitudes entre Luis Enrique et De Zerbi»

En effet, Ousmane Dembélé, ailier droit de métier, cartonne en tant qu'avant-centre. Pourtant, il n'en est pas un et Luis Enrique n'a jamais caché son envie de jouer sans numéro 9. Un peu comme Roberto De Zerbi selon Pierre Ménès.

«Ils ont la même approche du football»

« Il y a des similitudes entre Luis Enrique et De Zerbi, ils ont la même approche du football. L’un comme l’autre n’ont pas une volonté affichée de jouer avec un vrai avant-centre. Ça ronronne parfois avec aussi des passes au milieu de terrain », a déclaré l'ancienne vedette du Canal Football Club sur sa chaine YouTube.