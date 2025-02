OM - De Zerbi : L’incroyable coup de foudre à Marseille !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté la saison dernière, l'OM a réussi à inverser totalement la tendance en grâce aux efforts proposés sur le mercato notamment. Le club occupe toujours la deuxième place du classement de Ligue 1 et s'est légèrement détaché de ses principaux concurrents. L'arrivée de Roberto De Zerbi n'est pas étrangère à ce changement de dynamique. L'entraîneur italien est totalement conquis par les conditions dans lesquelles il travaille, à commencer par la connexion avec le public.

Recruté l'été dernier, Roberto De Zerbi a reçu un accueil phénoménal à son arrivée à Marseille. L'entraîneur italien n'aura pas mis longtemps à convaincre les supporters du club qui lui donnent beaucoup d'énergie. Il parvient toujours à maintenir le bon cap de son équipe qui talonne toujours le PSG au classement grâce notamment au soutien apporté.

De Zerbi conquis à Marseille

Fortement attendu à son arrivée à l'OM, Roberto De Zerbi a réussi à s'imposer très vite comme un élément solide sur le banc du club. D'ailleurs le club a battu un nouveau record d'affluence au Vélodrome samedi lors du match face à l'ASSE, une preuve de plus que le soutien des fervents supporters est bien présent. « Je l'ai toujours dit, même quand les résultats n'étaient pas forcément là, que c'était vraiment un privilège et une chance de pouvoir travailler ici. Et comme pour tout privilège, c'est quelque chose à défendre et à protéger. Je sens que maintenant, il y a une connexion avec le public, une connexion vraiment importante, particulière, et qui nous remplit de fierté, moi-même, mais aussi toutes les personnes qui travaillent ici » a-t-il déclaré en conférence de presse après la victoire.

L'OM en grande forme

Même si tout n'a pas été parfait jusque-là, Roberto De Zerbi a réussi à changer totalement la dynamique de l'OM par rapport à la saison précédente. Alors que la fin de saison approche un peu plus, le club garde sa deuxième place et la consolide avec 6 points d'avance sur ses poursuivants. Tout est réuni en ce moment pour continuer sur la même voie jusqu'à la fin de la saison.