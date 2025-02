OM : La folle déclaration d’amour d’un joueur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé à l'ASSE samedi dans le cadre de la 22ème journée en Ligue 1, l'OM n'a pas eu à forcer son talent pour se débarrasser de son adversaire en s'imposant largement (5-1). Le club a été bien lancé notamment grâce à Amine Gouiri, toute nouvelle recrue du dernier mercato hivernal. L'ancien Rennais a inscrit un doublé sous les couleurs de son nouveau club qu'il semble vraiment bien apprécier.

Attaquant formé à l'OL, Amine Gouiri n'a pas vraiment connu le succès escompté pour le moment. Alors qu'il évoluait à Rennes depuis 2022, il a décidé de rejoindre l'OM cet hiver en signant un contrat jusqu'à 2029. Après avoir réussi à délivrer 3 passes décisives lors de ses deux premiers matches avec le club, il a fini par trouver le chemin des filets samedi. Après la rencontre, Gouiri est revenu sur ses débuts exceptionnels.

Gouiri bien accueilli à l'OM

A 24 ans, Amine Gouiri va tenter de passer un cap à l'OM. L'avant-centre réussit des débuts plus que remarquables avec sa nouvelle équipe et après avoir inscrit un doublé face à Saint-Etienne, il a confié qu'il a réussi à prendre ses marques très rapidement grâce à l'accueil qu'on lui a réservé. « Oui, bien sûr, comme je dis, ce sont des débuts plus qu'encourageants. Après, franchement, j'ai été très bien accueilli par tout le monde, le staff, les joueurs. Franchement, on est comme une famille et je pense que ça se ressent sur le terrain » a-t-il déclaré après le match, comme le rapporte Le Phocéen.

Gouiri séduit par le public

Fidèle à sa réputation, l'OM possède un fervent public qui lui permet de battre régulièrement des records d'affluence au Vélodrome, comme c'était le cas face à l'ASSE. Une attention particulière qui l'a déjà convaincu. « Et la communion avec le public ? Franchement, c'est incroyable. Je pense qu'on a battu le record d'affluence. Ça montre qu'on fait du beau boulot et qu'on attire encore plus de supporters au stade. C'est une bonne chose » poursuit l'ancien Rennais. L'histoire d'amour commence bien.