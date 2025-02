OM : Une victime du mercato ? De Zerbi annonce le verdict

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il avait pris le dessus sur Ulisses Garcia, Quentin Merlin a vu un nouveau concurrent débarquer à l’OM cet hiver, Amar Dedic. Interrogé sur leur concurrence et si le transfuge du RB Salzbourg pouvait prétendre à une place de titulaire, Roberto De Zerbi a pris la défense de l’ancien nantais, qu’il estime malchanceux dernièrement.

Après avoir joué un quart d’heure le week-end dernier sur la pelouse d’Angers (0-2), Amar Dedic a eu droit à une dizaine de minutes de plus samedi lors de la réception de l’ASSE (5-1). Pour sa deuxième apparition avec l’OM, l’international bosnien (16 sélections) a failli inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs, avant d’être passeur décisif pour Adrien Rabiot.

Si son poste de prédilection est à droite, Amar Dedic est aussi capable d'évoluer à gauche et c’est d’ailleurs là que Roberto De Zerbi l’a utilisé jusqu'à présent. Un concurrent de plus pour Quentin Merlin, dont les performances ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, mais qui peut compter sur le soutien de l’entraîneur de l’OM.

« Dedic va-t-il prendre la place de Merlin dans le onze ? Merlin, je pense juste qu'il est malchanceux dernièrement. Il fait de bons matchs jusqu'aux 20 derniers mètres, où il est plus imprécis et malchanceux dans ses frappes et ses passes. Mais il a absolument toute la confiance de l'équipe et du staff. Il ne faut pas qu'il se stresse. Et Dedic est aussi un joueur très important pour nous », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Phocéen.