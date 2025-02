99% : Le PSG pris au piège ?

Thomas Bourseau

Certes, le PSG a pris une véritable option pour la qualification en 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Il est clair que le club de la capitale a un boulevard contre Brest ce mercredi soir avec 99,1% de chances de passer selon Opta. Aux yeux de Luis Enrique, tout cela ne veut cependant rien dire. Explications.

Le Paris Saint-Germain joue sa survie en Europe ce mercredi soir. Avec la réception du Stade Brestois au Parc des princes, les hommes de Luis Enrique devront valider leur billet pour les 1/8èmes de finale de Ligue des champions après avoir pris une confortable option au Roudourou la semaine dernière pendant la première manche (3-0).

«Sans aucun doute, c'est un match piège malgré ce résultat très bon»

Selon le superordinateur d'Opta, le PSG aurait 99,1% de chances de se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des champions pour y affronter Liverpool ou le FC Barcelone. Néanmoins, Luis Enrique n'a que faire des statistiques et des projections. Lors de sa conférence de presse ce mardi, le coach espagnol s'est montré clair. « Sans aucun doute, c'est un match piège malgré ce résultat très bon. Notre travail consiste à penser ce match comme une obligation de gagner dès le départ. L'ambiance sera celle d'un soutien absolu je pense. On doit juste penser à attaquer et défendre d'une façon totale ».

«Cela n'existe pas dans mon ADN»

Le point presse de Luis Enrique a été relayé par RMC Sport. Et face aux médias, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a assuré que ses joueurs ne débarqueraient pas détendus puisque cela va à l'encontre de son ADN. La pression sera donc obligatoirement au rendez-vous pour le PSG. « Je ne vais à aucun match de football en étant détendu. Cela n'existe pas dans mon ADN, il y aura un éliminé à la fin donc c'est impossible d'être détendu ».