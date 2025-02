Kvaratskhelia déjà largué, la grande annonce du PSG !

Thomas Bourseau

Unique recrue hivernale du PSG, Khvicha Kvaratskhelia est un investissement à 70M€ pour le futur selon Luis Enrique. Que l'attaquant géorgien de 23 ans ne parvienne pas à être immédiatement performant n'est pas un souci du point de vue du coach espagnol comme il l'a affirmé en conférence de presse.

Depuis sa première sous le maillot du PSG au Parc des princes dans le cadre de la réception du Stade de Reims le 25 janvier dernier (1-1), Khvicha Kvaratskhelia n'a plus réussi à délivrer une passe décisive. Pour ce qui est des buts marqués, l'international géorgien n'a trouvé la faille dans les défenses adverses qu'une seule fois en six rencontres, face à l'AS Monaco le 7 février dernier (4-1).

«Kvara a un peu de mal à s'intégrer dans ce système»

Force est de constater que Khvicha Kvaratskhelia n'est pas encore parvenu à pleinement s'acclimater à la méthode Luis Enrique. Un constat déjà établi par le journaliste Florent Gautreau en fin de semaine dernière sur les ondes de RMC pour l'After Foot. « Kvara a un peu de mal à s'intégrer dans ce système. Lui, il est en formation. Un truc qui montre qu'il n'est pas dans le mood du PSG actuel, le nombre de touche de balle. Il fait exactement ce qu'on reprochait à Doué au départ ».

«C'est une recrue pour le long terme. Je ne suis pas pressé»

Pour autant, Luis Enrique ne tire absolument pas la sonnette d'alarme et le coach du PSG a affiché son soutien à Khvicha Kvaratskhelia en conférence de presse. « Je suis satisfait de lui. C'est évident qu'il a besoin d'un temps d'adaptation. Je suis très content de la manière dont il se comporte et s'entraîne. C'est une recrue pour le long terme. Je ne suis pas pressé ».