PSG : Le Qatar claque la porte, Riolo confirme !

Le Paris Saint-Germain va quitter le Parc des princes. Le président Nasser Al-Khelaïfi l'a assuré à plusieurs reprises ces derniers mois, ne trouvant pas d'accord avec la Mairie de Paris. Et le club pourrait se rendre à Ris-Orangis dans les prochaines années selon Daniel Riolo.

Après de lentes négociations infructueuses avec la Mairie de Paris, les propriétaires du Paris Saint-Germain ont pris une énorme décision. Alors que le PSG est lié au Parc des princes et inversement, le club de la capitale quittera dans les prochaines années son enceinte historique faute d'un accord trouvé avec la Maire Anne Hidalgo pour la vente du Parc des princes.

Plusieurs options ont été évoquées dans la presse dont Montigny-Le-Bretonneux. Néanmoins, un dossier prend de plus en plus d'ampleur en coulisses, celui de la candidature de Ris-Orangis. Natif de la commune, Daniel Riolo a confirmé la tendance dans l'After Foot lundi soir. « On a beaucoup parlé du déménagement du PSG. Et si le PSG allait jouer à Ris-Orangis, dans ma ville ? Tu sais que le dossier est sérieux ? Le dossier est numéro un ».

« Je l'ai consulté, c'est lourd. Je ne dis pas que ça va se faire, attention, je dis que le dossier est excellent. Je suis partisan du PSG qui ne bouge pas du Parc, tout le monde le sait. Mais quitte à ce qu'il bouge, sous la contrainte (rires), mais le dossier déménagement en tout cas est très sérieux ». a dévoilé l'éditorialiste de RMC. Reste à savoir quel sera le dénouement du feuilleton du déménagement du PSG dans son futur nouveau stade.