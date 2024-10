Enquête pour viol : Mbappé sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse suédoise, la police est intervenue dans la nuit de jeudi à vendredi dans un hôtel où logeait Kylian Mbappé et ses proches pour un viol présumé. Aux dernières nouvelles, le joueur du Real Madrid n'est pas impliqué dans cette affaire, mais il se serait bien passé de ce nouveau coup de théâtre. Sur les réseaux sociaux, le champion du monde 2018 a mis les choses au clair.

Kylian Mbappé vit une rentrée particulièrement agitée. Ses premiers pas au Real Madrid ont été scrutés par l’ensemble des médias espagnols et français. Véritable attraction, l’international tricolore fait partie d’un monde où le moindre de ses faits et gestes est épié. Alors lorsque Mbappé refuse de se rendre au rassemblement des Bleus pour soigner son biceps fémoral gauche, certains crient au scandale. Les voix se sont faites de plus en plus nombreuses après sa titularisation face à Villarreal le 5 octobre dernier. Cela a provoqué d'innombrables débats sur son attachement à la sélection et sur sa place dans le groupe de Didier Deschamps.

Mbappé en pleine polémique

C’est dans ce contexte brûlant que Mbappé a été observé à Stockholm durant la rencontre de Ligue des Nations entre la France et Israël jeudi soir. Après avoir dîné dans un restaurant chic de la capitale, il a terminé sa soirée dans une célèbre boîte de nuit. Il serait ensuite rentré à l’hôtel, entouré de certains proches. Justement, dans la nuit de jeudi à vendredi, de graves faits ont été remontés à la police suédoise.

Une fake-news est dénoncée

A en croire Aftonbladet, qui avait révélé la virée nocturne de Mbappé, la police suédoise aurait ouvert une enquête au sujet d’un viol présumé qui se serait déroulé dans l’hôtel où séjournaient à la fois le joueur du Real Madrid et ses amis. Au moment d’écrire cet article, aucune information n’évoque la responsabilité de Mbappé. Au contraire, le joueur a très vite pris la parole sur les réseaux sociaux pour clamer son innocence. « FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard» a-t-il lâché sur X. En effet, la commission d’appel de la LFP devrait rendre son verdict ce mardi au sujet du conflit qui l’oppose au PSG.