«Kylian a tué le père», il balance sur Mbappé en direct !

Amadou Diawara

Touché à une cuisse face à Alavés le 24 septembre, Kylian Mbappé a fait son retour contre le LOSC le 2 décembre. Malgré tout, l'attaquant du Real n'a pas rejoint le groupe France pour le rassemblement du mois d'octobre. En effet, le capitaine des Bleus est resté à Madrid pour parfaire sa remise en forme. Toutefois, Kylian Mbappé a été aperçu dans une discothèque à Stockholm le soir du premier match des Tricolores (Israël 1 - 4 France ce jeudi). Ce qui a nui à Didier Deschamps d'après Florent Gautreau.

Real Madrid : Un problème à la Neymar pour Mbappé https://t.co/KvNlvDp2CU pic.twitter.com/CatzOnkrXu — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

«C’est un gamin qui s’est perdu niveau foot depuis un an»

« Kylian a tué le père. Pas son père, mais il a tué le père de l’équipe de France, celui qui a eu en termes de leadership et de management une vraie aura. Cette sortie en boîte en Suède de Kylian Mbappé ne me dérange pas fondamentalement. J’ai entendu les trucs sur "bien manger, bien dormir", les conseils qu’il avait donné à Neymar et compagnie. Pour commencer par Mbappé, c’est un gamin qui s’est perdu niveau foot depuis un an. Je ne doute pas qu’il va se récupérer. Je ne doute pas que dans une carrière il y a des moments comme ça. Je ne pense pas qu’avoir dit qu’il était capable de changer le sort des matchs, qu’il était un mec brillant, intelligent, sur et en dehors du terrain, je n’ai pas envie de dire aujourd’hui qu’il est tout l’inverse et qu’il rate tout. Il est simplement à un tournant de sa carrière », a développé Florent Gautreau dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir.

«Mbappé est la victime médiatique de cette histoire»

Dans la foulée, Florent Gautreau en a rajouté une couche. « J’espère que le Real Madrid, Ancelotti et le fait de vivre sa jeunesse normalement le fera reprendre le bon chemin. Mbappé est la victime médiatique de cette histoire. Mais lui-même assume, il pense bien qu’on va savoir qu’il est sorti. Il a un peu oublié son métier de footballeur. Qu’il retrouve l’envie de son métier de footballeur », a conclu le journaliste de RMC Sport.