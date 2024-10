Deschamps a trouvé la solution avec Mbappé, Riolo balance !

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a préféré zapper le rassemblement du mois d'octobre, Didier Deschamps a accepté de le ménager. Toutefois, le capitaine de l'équipe de France a été aperçu dans une discothèque de Stockholm ce jeudi soir. Alors que le sélectionneur des Bleus n'a pas voulu alimenter la polémique sur la vie privée de Kylian Mbappé, Daniel Riolo a affirmé qu'il avait fait le bon choix.

De retour de blessure depuis le 2 octobre, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour ce rassemblement de l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus a accepté de ménager son capitaine pour qu'il puisse parfaire sa remise en forme. Toutefois, Kylian Mbappé a été aperçu dans une discothèque de Stockholm ce jeudi soir. Malgré tout, Didier Deschamps a refusé d'en faire une affaire d'état.

Mercato : Signé par le clan Mbappé, il a dit non au PSG ! https://t.co/wjA9YzndKM pic.twitter.com/EIfcxmb27p — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

«Le football a changé»

Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo a affirmé que Didier Deschamps avait eu la bonne réaction concernant le cas Kylian Mbappé. « Deschamps s’en réfère beaucoup à son fils auprès de qui il prend des conseils. Il y a beaucoup d’entraîneurs comme ça. Ancelotti est avec son fils, qui essaie de rester connecté pour savoir les nouvelles mentalités dans un vestiaire. Peut-être que Deschamps, il acte que, comme dit Mbappé, le football a changé et qu’il y a des choses qu’on imposait aux joueurs, une forme de discipline, et que tu n’y arriveras plus », a estimé le journaliste de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.

«Deschamps essaie de raccorder avec ce genre de réactions»

« Dans le vestiaire du PSG, on me le racontait récemment, ça ne parle plus limite entre les joueurs. Tu as le mec sur son portable, l’autre aussi. Les vestiaires évoluent, les mentalités aussi. Un mec comme Deschamps, s’il a perdu son vestiaire, c’est peut-être pour autre chose. Son discours ne va plus passer, mais lui en tout cas, essaie de raccorder avec ce genre de réactions concernant notamment la vie privée de Mbappé. Et dans le vestiaire, personne lui en veut. Si ça n’emmerde personne à l’intérieur du vestiaire et l’entraîneur. Si le Real a donné l’autorisation, tu vas t’affoler pour quoi en fait ? Stockholm ? Il y a un motif caché, tu n’y vas pas comme ça pour rien », a conclu Daniel Riolo.