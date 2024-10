PSG : Un «abandon de poste» reproché à Mbappé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il avait toujours évolué en France jusque-là, Kylian Mbappé a décidé de vivre sa première expérience à l’étranger en quittant le PSG pour le Real Madrid. Dans ce contexte, il n’a pas rejoint le rassemblement de l’équipe de France, alors qu’il semble pourtant apte à jouer. Pour Julien Sorez, historien du sport, cela peut être vécu comme un « abandon de poste » par le public.

Titulaire avec le Real Madrid avant la trêve internationale, Kylian Mbappé n’a pourtant pas été appelé par Didier Deschamps pour ce rassemblement de l’équipe de France. Une absence qui faisait déjà beaucoup parler, ce qui est encore plus le cas depuis que l’on a appris que le capitaine des Bleus en a profité pour se rendre en Suède, à Stockholm, où il a été photographié à la sortie d’une boîte de nuit.

«Son absence peut démobiliser une partie du public»

Ses coéquipiers pendant ce temps se sont imposés face à Israël jeudi en Ligue des Nations (1-4). Une rencontre qui a réalisé la plus faible audience pour un match de l’équipe de France depuis plus de cinq ans, avec 3,98 millions de téléspectateurs. Si cela peut s’expliquer par le contexte post-compétitions internationales, après l’Euro 2024 et les Jeux Olympiques de Paris 2024, l’absence de Kylian Mbappé peut être un autre facteur selon Julien Sorez, comme il l’a confié au Parisien. « C’est une tête d’affiche de l’équipe de France et son absence peut démobiliser une partie du public », estime l’historien du sport.

«Ce départ vers l’Espagne peut faire passer cette absence au rassemblement comme un abandon de poste»

Mais Kylian Mbappé est-il encore une tête d’affiche fédératrice, lui qui a quitté le PSG pour le Real Madrid cet été et ? « Il a décidé de quitter la France et le championnat en février. Ce départ vers l’Espagne peut, dans le contexte actuel, faire passer cette absence au rassemblement comme un abandon de poste en équipe de France. Ajouté à son manque d’efficacité devant le but, cet épisode survient dans une séquence qui n’est pas bonne. Et ce d’autant plus qu’il est un très récent capitaine et ce capitanat pèse plus sur ses épaules que sur celles de ses prédécesseurs, puisqu’il est rare d’avoir un attaquant-buteur dans ce rôle-là. S’il marque moins, ses performances sont moins visibles. Ce capitanat peut aussi être contesté parce qu’il est moins efficace », a ajouté Julien Sorez.