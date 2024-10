Équipe de France : Deschamps tacle encore un crack

Jean de Teyssière

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont permis au public français de découvrir un joueur méconnu jusque-là, car évoluant en Premier League : Michael Olise. Le joueur, qui a depuis rejoint le Bayern Munich est très prometteur mais Didier Deschamps semble refroidit par ses récentes prestations, notamment face à Israël.

Didier Deschamps est un sélectionneur très exigeant, surtout avec les nouveaux joueurs qui sont appelés en équipe de France. Souvent, les débuts sont difficiles pour eux et ils sont régulièrement tancés par l’ancien entraîneur de l’OM. C’est notamment le cas de Michael Olise, qui découvre la grande rigueur demandée par Deschamps.

Olise est capable de faire mieux»

Après la rencontre face à Israël (4-1), Didier Deschamps avait été critique contre Michael Olise : « Michael n'a pas fait son meilleur match, évidemment. Il le sait mais lui aussi, potentiellement, il sait faire beaucoup de choses.Aujourd'hui il a eu beaucoup plus de déchet technique. Mais bon, il y a peut-être une attente, une exigence qui est là. Et je sais trop bien, pour en avoir connu d'autres avant, ça demande confirmation. Il n'était pas déconnecté mais je pense que son début de match ne l'a pas aidé. Il a eu deux ou trois pertes de balle, il a été disponible et généreux mais évidemment qu'avec sa patte gauche et la technique qui est la sienne, il est capable de faire mieux. »

«Le potentiel d’Olise est énorme, mais de là à ce que cela se traduise…»

Ce dimanche, en conférence de presse, Didier Deschamps a fait un état des lieux de ses attaquants et a une nouvelle fois critiqué l’attaquant du Bayern Munich : « C'est toujours mieux quand les joueurs offensifs marquent. Nkunku a été tellement freiné par de graves blessures mais à chaque fois que je l'ai vu avec nous, il a plein de jus, plein de capacités, il peut jouer à plusieurs postes. Concernant Marcus Thuram, il est très efficace à l'Inter, dans un système bien particulier. Il a une étape à franchir. Il avait un petit soucis physique, aujourd'hui, ça va mieux. Je prends l'exemple de Michael Olise, son potentiel est énorme mais de là à ce que cela se traduise… pour les joueurs offensifs, le gap est un peu plus élevé, ils ont pratiquement l'obligation d'être décisifs. Cela demande une confiance, une tranquillité, qui amène à faire le geste juste. Marcus a eu beaucoup d'occasions qu'il n'a pas concrétisé par des buts. »