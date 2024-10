Équipe de France : Deschamps critiqué, il monte au créneau

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis de longs mois, le jeu de l’équipe de France est critiqué. Après un Euro 2024 clairement peu emballant sur le terrain, Didier Deschamps est souvent remis en question pour son approche peu offensive. Présent en conférence de presse ce samedi, Mattéo Guendouzi est monté au créneau à ce sujet.

L’équipe de France doit retrouver une dynamique. Si les Bleus ont une fois de plus performé au cours d’une compétition internationale majeure avec une demi-finale à l’Euro en juillet dernier, la formation de Didier Deschamps n’impressionne plus. Sous contrat jusqu’en 2026, le sélectionneur français n’a jamais autant été remis en question alors que le jeu proposé ne fait plus rêver.

Un joueur du PSG contrarié par Deschamps ? https://t.co/eHdtBGacUy pic.twitter.com/MHdIXIBm6F — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

L’équipe de France en chute libre en termes d’audiences

Preuve en est, les audiences des matchs de l’équipe de France sont en chute libre. Jeudi soir, les Bleus se sont imposés face à Israël (1-4) en Ligue des Nations. Le match, diffusé comme à son habitude sur TF1, n’a réuni « que » 3,98 millions de téléspectateurs, soit le pire total pour un match de l’équipe de France depuis France - Bolivie en 2019, un match amical alors diffusé sur TMC. A plusieurs reprises pendant et après le championnat d’Europe, Didier Deschamps avait affirmé que le jeu proposé par les siens n’était d’ailleurs pas problématique...

« Si l'équipe de France est un peu moins regardée, je n'en sais rien »

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Mattéo Guendouzi a été interrogé sur le sujet. « Il y a eu pas mal de critiques envers l'équipe de France, alors qu'il y a eu de beaux parcours. Si l'équipe de France est un peu moins regardée, je n'en sais rien moi j'ai pas mal d'amis qui continuent ! On essaie toujours de donner le meilleur de nous-même, que ça plaise ou pas, nous on sait ce qu'on doit faire sur le terrain », a expliqué le milieu de terrain de la Lazio Rome, qui estime que les Bleus restent malgré tout très compétitifs.