Mbappé : Les précieux conseils pour sortir de la polémique

Alors que la cote de popularité de Kylian Mbappé auprès des Français en avait déjà pris un coup récemment, voilà que le joueur du Real Madrid s’est un peu plus enfoncé en ce mois d’octobre. Absent du rassemblement de l’équipe de France alors qu’il est pourtant en état de jouer, Mbappé a ensuite été aperçu en boite de nuit à Stockholm. Au coeur de la polémique, Mbappé a alors été conseillé pour sortir de cette galère.

Quand Didier Deschamps n’a pas appelé Kylian Mbappé pour ce rassemblement d’octobre de l’équipe de France, cela a interrogé. Et encore plus quand quelques heures plus tard, le buteur du Real Madrid était titulaire avec la Casa Blanca. Accusé de faire passer les Bleus au second plan, Mbappé a été vivement critiqué et le voilà encore plus. La raison ? Une virée en boite de nuit à Stockholm pendant que l’équipe de France jouait contre Israël.

« Je lui conseillerais de recréer des conditions de proximité »

La polémique ne cesse donc de s’aggraver pour Kylian Mbappé. Mais comment sortir de là pour le joueur du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France ? Pour Ouest France, Florian Ridard, spécialiste en communication, a expliqué : « Je lui conseillerais de recréer des conditions de proximité. Comme Antoine Griezmann l’a fait après la défaite de l’équipe de France contre l’Italie par exemple. Il était l’un des rares joueurs à la fin du match à faire le tour du terrain pour saluer le public, à Lyon. Selon moi, il faut qu’il fasse le dos rond, se concentre sur le sportif et choisisse d’effectuer quelques actions un peu tactiques, caritatives plutôt que de s’associer avec des marques de luxe pour se réancrer au terrain, se reconnecter au réel. Et avec quelques performances sportives retrouvées, ce sera oublié ».

« Le mea culpa fonctionne rarement »

« Doit-il s’excuser ? Doit-il renoncer au brassard de capitaine ? Je ne sais pas dans quel état d’esprit il est, s’il accuse une forme d’usure mentale ou non. Mais le mea culpa fonctionne rarement. Il a surtout intérêt à se repositionner comme le grand frère du football français. Je suis persuadé que s’il répond d’abord sur le terrain, tant avec le Real qu’avec les Bleus, cette séquence sera vite oubliée. En attendant, peut-être faut-il qu’il renoue avec un discours de sincérité, comme il l’a fait par le passé, sur des sujets de société (contre l’homophobie, contre le racisme…). Il maniait aussi beaucoup l’humour à une époque. Il était dans le jeu avec les médias. Ce n’est plus le cas du tout, ça contribue à une prise de distance des médias et de l’opinion publique à son égard », a poursuivi le conseiller au sein du cabinet Vae Solis Communications concernant le cas Kylian Mbappé.