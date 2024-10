Mbappé en boîte de nuit, il se lâche en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi matin, la presse suédoise a révélé que Kylian Mbappé s’était rendu en boîte de nuit à Stockholm alors que le capitaine de l’équipe de France n’a pas été convoqué par Didier Deschamps sur ce rassemblement international. Pour l’ancien attaquant Steve Savidan, l’attitude de la star du Real Madrid est tout simplement inacceptable.

Non convoqué en équipe de France et laissé à disposition du Real Madrid, Kylian Mbappé défraie la chronique. Et pour cause, ce vendredi matin, le média suédois Aftonbladet a révélé une sortie nocturne du Français au sein d’une boîte de nuit de Stockholm. Blessé à la cuisse le 24 septembre dernier, l’ancienne gloire du PSG a rapidement fait couler beaucoup d’encre avec cette nouvelle aventure, lui qui suit actuellement un programme minutieux de son club afin de retrouver ses capacités physiques.

L’attitude de Mbappé fait enrager Steve Savidan

Présent au micro de Rothen S’enflamme, Steve Savidan a fustigé l’attitude de Kylian Mbappé. « Il va droit dans le mur. Je vais pas dire que c’est inacceptable, parce que moi j’ai adoré sortir, j’avais une hygiène de vie respectable, mais je vivais aussi en dehors. En termes d’image et de communication, je suis désolé mais le manque de classe, le manque de respect… Et surtout, c’est un énorme manque de respect envers Didier Deschamps. Didier Deschamps, qui jongle depuis quatre jours pour essayer de nous faire avaler la pilule en sachant que déjà je pense que lui il a du mal à l’avaler. La communication elle laisse des traces. Et là, au final, si je suis à la place de Didier Deschamps, mais je me sens trahi. Que t’ailles en boîte de nuit, ok, mais surtout pas hier soir ! », a lâché l’ancien attaquant.

Mbappé n’a pas assumé ses responsabilités de capitaine

« Mais va en Hongrie ! Va en Hongrie avec ton staff. Mais là t’as l’opportunité sans prévenir personne de te rendre au match. Et là tout le monde se serait dit ‘c’est super, c’est le capitaine, il assure, il est à côté de ses gars’. Mais au final, on s’en fout que tu sois en Suède, on s’en fout que tu sois en boîte de nuit, mais pas ce soir ! », conclut Steve Savidan.