Mbappé : Problème inattendu pour Deschamps !

Arnaud De Kanel

Alors qu'il avait annoncé au staff de l'équipe de France son forfait pour ce rassemblement d'octobre, Kylian Mbappé a finalement joué avec le Real Madrid la semaine dernière. Didier Deschamps, qui en a fait son capitaine, a-t-il été trahi par son taulier ? Le sélectionneur doit faire face à un problème inattendu avec sa star.

Depuis la publication de la dernière liste de Didier Deschamps, un climat de tension s'est immiscé autour des Bleus. La situation s'explique par deux absences majeures qui font couler beaucoup d'encre : celle d'Antoine Griezmann, qui a officialisé sa retraite internationale, et celle de Kylian Mbappé, non convoqué. Ces décisions ont enflammé les discussions dans les médias et parmi les supporters, ouvrant un large débat sur l'avenir de l'équipe de France.

La polémique Mbappé

Kylian Mbappé était-il finalement en capacité de jouer ? Le capitaine des Bleus a-t-il fait passer les intérêts du Real Madrid avant ceux de sa sélection dont il est capitaine ? Le comportement de l'attaquant vedette pose question. « Chacun est libre d'avoir son propre ressenti. Même quand il n'est pas là, Kylian cristallise l'attention. Ça concerne toutes les équipes nationales. Kylian est-il attaché à l'équipe de France? Oui. Après libre à vous d'avoir vos propres interprétations qui peuvent faire des débats et des polémiques. C'est comme avec le capitanat et Griezmann, tellement de choses ont été dites... Et c'est très loin de la réalité. Je vous l'ai dit au moment de la liste, on ne peut pas dire qu'il y a un environnement le plus serein possible autour de l'équipe de France, d'autant que c'est une équipe rajeunie qui peut être plus sensible par rapport à l'extérieur. Vous n'avez pas forcément tous les éléments. À partir d'une même phrase, vous pouvez avoir quatre interprétations. Les sifflets à Lille? Mais il ne joue pas à Lille, c'est le Real Madrid qui joue, ils ne vont pas l'applaudir, c'est l'adversaire », expliquait Didier Deschamps. Kylian Mbappé n'a pas arrangé son cas jeudi soir...

Mbappé en boite de nuit pendant le match des Bleus ?

D’après les révélations du média suédois Aftonbladet, Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, n’aurait pas passé sa soirée à suivre la prestation de l’équipe de France depuis son canapé. En effet, le prodige tricolore a été aperçu en pleine sortie nocturne dans une boîte de nuit à Stockholm. Un écart qui risque de faire couler beaucoup d’encre, alors que des doutes persistent sur son implication et son attachement au maillot bleu. De quoi raviver la polémique.