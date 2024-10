Mbappé en boîte de nuit, une lourde sanction est réclamée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, Kylian Mbappé a été aperçu en boîte de nuit à Stockholm en Suède. Une apparition qui a rapidement fait polémique, alors que dans le même temps, l’équipe de France disputait un match de Ligue des Nations face à Israël. Pour Jérôme Rothen, l’attaquant du Real Madrid doit être sévèrement sanctionné chez les Bleus.

Le média Aftonbladet a lâché une petite bombe. Ce vendredi matin, le média suédois a révélé que Kylian Mbappé, non convoqué en équipe de France et laissé au repos du côté du Real Madrid, s’était rendu en boîte de nuit à Stockholm. Une sortie qui a fait couler énormément d’encre. Ancien joueur du PSG (2004-2010), Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots concernant le capitaine des Bleus.

Mbappé en boîte de nuit, Jérôme Rothen furieux

« Tu nous expliques que t’as besoin de repos parce qu’il faut souffler, les deux matches cacahuètes de l’équipe de France en Hongrie contre Israël et le match qui va arriver en Belgique, t’as pas envie de les jouer car t’en as joué 80 déjà depuis la saison dernière, donc t’as envie de souffler », a lâché ce dernier au micro de l'émission Rothen S’enflamme. « Et là, tu envoies le message à Didier Deschamps et à toute l’équipe de France et à tous les Français qu’en fait, le soir du match, déjà t’en as rien à carrer car tu le regardes pas, t’as beau envoyer un pouce levé sur les réseaux sociaux pour dire ‘je suis avec vous’, t’en as rien à carrer déjà de ça. Derrière, tu sais très bien que les images vont sortir donc t’es au dessus de tout. Et puis ‘c’est pas grave c’est le terrain qui va primer, vous allez voir avec le Real Madrid je vais marquer des buts ».

« Deschamps prend tes responsabilités, tes cojones dans les mains et enlève lui le brassard de capitaine ! »

Jérôme Rothen a carrément demandé à ce que Didier Deschamps retire le brassard de capitaine à Kylian Mbappé : « Mais non Kylian ! En fait, tu te sers de cette image là car on t’a monté très haut, on t’a mis au-dessus de la Tour Eiffel à Paris et au-dessus du Président de la République à une certaine période, donc tu peux pas donner cette image là. Tu as encore fauté. Je vais aller plus loin, puisque que le message envoyé est: 'je n'en ai rien à faire des Bleus, de la France' et que son seul intérêt est de réussir à Madrid, Deschamps prends tes responsabilités, tes cojones dans les mains et enlève lui le brassard de capitaine ! », conclut l’ancien milieu de terrain.