Sorti en boite, Kylian Mbappé aggrave son cas

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Voilà une nouvelle polémique dont se serait bien passé Kylian Mbappé. Déjà pointé du doigt pour son absence du rassemblement de l'équipe de France, le joueur du Real Madrid a été aperçu ce jeudi soir, à Stockholm... en boite de nuit. Une virée nocturne qui fait grand bruit et cela ne va clairement pas aidé Mbappé dans sa reconquête du public français auprès duquel il a vu sa cote de popularité dégringoler ces derniers mois.

Ce jeudi soir, la France l'a emporté (1-4) face à Israël. Pendant ce temps-là, Kylian Mbappé, qui n'a pas été appelé par Didier Deschamps pour ce rassemblement, se trouvait du côté de la Suède. Alors qu'on pouvait penser qu'il allait rester à Madrid pour se reposer et se remettre en forme, pas vraiment... Mbappé a ainsi été aperçu à Stockholm, passant par ailleurs la soirée en boite de nuit.

Équipe de France : Après la polémique, Mbappé sort du silence https://t.co/b53UvWv5hK pic.twitter.com/0m7XWrBbNv — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

« Dans l'absolu, il est donc libre d'aller là où ça lui chante »

Journaliste pour Le Parisien, Harold Marchetti a commenté cette sortie en boite de nuit de Kylian Mbappé. Déjà dans la tourmente et de moins en moins apprécié par le public français, le joueur du Real Madrid s'enfonce : « Le tempo n'est pas opportun. Le joueur bénéficie de quelques jours de repos octroyés par son club. Dans l'absolu, il est donc libre d'aller là où ça lui chante. En préambule, on est en droit de se demander pourquoi il s'est rendu en Suède ? Après tout il avait peut-être une bonne raison d'y être. À date, je n'ai pas la réponse et tout le reste n'est que conjectures ».

« Ça ne va pas contribuer à restaurer une image quelque peu écornée »

« Ce qui est sûr c'est que de l'extérieur, malgré son message d'encouragement aux Bleus sur ses réseaux sociaux avant le match, cette escapade fait un peu désordre. Et après la polémique liée à son absence à ce rassemblement, ça ne va pas contribuer à restaurer une image quelque peu écornée », a-t-il ensuite conclu.