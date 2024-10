Équipe de France : Un record historique est tombé contre Israël !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'équipe de France a facilement disposé d'Israël jeudi soir (4-1) à Budapest, en match comptant pour la Ligue des Nations. Et un chiffre symbolise la supériorité des hommes de Didier Deschamps dans cette rencontre : il n'ont concédé qu'un seul tir pendant 90 minutes, soit un record de très longue date. Explications.

L'équipe de France n'a pas vraiment eu besoin de forcer son talent jeudi soir, en Ligue des Nations, pour venir à bout de la sélection d'Israël. Les Bleus se sont imposés sur le score de 4-1, devant 3,98 millions de téléspectateurs sur TF1, dans un match qui était délocalisé à Budapest vu le contexte géopolitique actuel. Eduardo Camavinga (7e minute), Christopher Nkunku (28e), Mattéo Guendouzi (87e) et Bradley Barcola (89e) sont les buteurs tricolores, tandis que Omri Gandelman avait égalisé en première période pour Israël (24e). Et ce but a justement une valeur historique...

1 - La France n’a subi qu’un seul tir contre Israël ce soir, son meilleur total en déplacement depuis qu’Opta analyse les matches des Bleus (2006). Solide. #ISRFRA pic.twitter.com/L2hq89JXdA — OptaJean (@OptaJean) October 10, 2024

Un seul tir concédé par les Bleus

Opta Jean, la référence en terme de fournisseur de statistiques sur les matchs de football, dévoile un chiffre qui en dit long sur la supériorité de l'équipe de France jeudi soir contre Israël : les hommes de Didier Deschamps n'ont concédé qu'un seul tir de toute la partie. Il s'agit ainsi d'un record, puisque les Bleus n'ont jamais fait aussi bien en déplacement depuis qu’Opta analyse les rencontres (2006). Un vrai motif de satisfaction.

« Sérieux et appliqués »

D'ailleurs, en conférence de presse d'après-match, Didier Deschamps n'a pas dissimulé sa satisfaction quant à la performance de son équipe : « C'est positif. Mettre quatre buts, ça fait un moment que ça ne nous est pas arrivé. Sur la seule occasion d'Israël, on prend ce but. J'ai regretté les erreurs techniques à la mi-temps. Mais on a été sérieux et appliqués. C'est le type de match où l'adversaire a tout à gagner et nous tout à perdre (…) Quand on gagne, l'adversaire est faible et quand on perd, on est nul. Il ne faut jamais enlever le mérite à une victoire. Je ne vais pas dire qu'Israël a la même qualité que la Belgique mais ça n'enlève rien à notre victoire », a indiqué le sélectionneur de l'équipe de France.